إعطاء الإذن ببدء تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2022

أعطت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف المتوقف منذ سنوات.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ضرورة أن تتم خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وشدد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على دعمهم المستمر للشركة في سبيل عودة الإنتاج إلى مستويات عالية.

وكانت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، في سبتمبر الماضي أعلنت بدء التجارب التشغيلية لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإثيلين، بينها منظومة ضاغط تبريد غاز البروبلين، وذلك استعدادا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.