مؤسسة النفط تأذن ببدء تشغيل مصنع الإثيلين بمجمع راس لانوف

قررت المؤسسة الوطنية للنفط الإذن ببدء عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي راس لانوف، المتوقف عن العمل منذ سنوات.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أشادوا بجميع الجهود المبذولة من إدارة شركة رأس لانوف وجميع العاملين بها لإعادة تشغيل «الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات».

وأشار البيان إلى تأكيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة على «دعمه المستمر للشركة في سبيل عودة الإنتاج إلى مستويات عالية».، مشيرا إلى ضرورة أن تجر خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة.

وقالت الشركة إن جميع مراحل عمليات التشغيل تجر خطوة بخطوة وبشكل تدريجي وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج.

وبدأت خطة إعادة تشغيل المجمع في العام 2019 وتواصلت «رغم الظروف القاهرة والاستثنائية والصعبة»، حسب الشركة .