ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالسفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى مناقشة الدبيبة و”أونماخت” خلال اللقاء عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وأضاف البيان: إن من بين أهم ما تم مناقشته دعم ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية دوليا ودور ألمانيا بالخصوص والتنسيق لعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الـ4.

Shares

The post الدبيبة وأونماخت يناقشان دور ألمانيا الداعم دوليًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية