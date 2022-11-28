الدبيبة يُؤكد لحكماء وأعيان الرجبان دعم الحكومة للبلديات ونقل الاختصاصات

طرابلس 28 نوفمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين بطرابلس، مجلس حكماء الرجبان وأعيانها ورئيس وأعضاء مجلسها البلدي، وعددًا من مديري القطاعات تم خلاله متابعة سير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بمدينة الرجبان وما حولها.

كما تم خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي؛ متابعة أوضاع بلدية الرجبان والوقوف على أهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وعرض عميد البلدية عددًا من المشروعات المُنفَّذة في البلدية والاحتياج الفعلي لحزمة أخرى من المشاريع التنموية الخدمية ضمن خطة عودة الحياة.

وأكد الدبيبة حرص حكومة الوحدة على دعم البلديات ونقل الاختصاصات يُعد هدفًا أساسيًّا للحكومة، بإعتبار أن الإدارة المحلية هي الحل الأساسي للبلاد، وأن مشروعات عودة الحياة انطلقت وستستمر حتى تعود التنمية إلى البلاد بعد توقف لسنوات. (وال)

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