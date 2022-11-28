الوطنية للنفط: البدء بتشغيل مصنع الإثيلين برأس لانوف

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أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي بشركة رأس لانوف، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة من إدارة الشركة وكافة العاملين بها في سبيل إعادة تشغيل هذا الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعمهم المستمر للشركة لعودة الإنتاج فيها إلى مستويات عالية، مشددين على اتباع خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة.