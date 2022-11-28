المصرف المركزي ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية للشركات من 17 لـ 23 نوفمبر

نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية للشركات والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022/11/17 حتى 2022/11/23.

وأضاف المصرف المركزي في بيان منذ قليل، أنه استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020) المؤرّخ في 2020/12/31 بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الإعتمادات المستندية وإيماءً إلى الفقرة رقم (5) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات على النحو التالي: