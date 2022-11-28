المصرف المركزي ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية للشركات من 17 لـ 23 نوفمبر

نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية للشركات والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022/11/17 حتى 2022/11/23.
وأضاف المصرف المركزي في بيان منذ قليل، أنه استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020) المؤرّخ في 2020/12/31 بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الإعتمادات المستندية وإيماءً إلى الفقرة رقم (5) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات على النحو التالي:
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك