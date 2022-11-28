وزير الشباب يلتقي مدراء مكاتب الشباب بالبلديات

عقد وزير الشباب المهدي شعيب السعيطي بمدينة بنغازي، الاجتماع الأول التقابلي مع مدراء مكاتب الشباب بالبلديات.

وحضر الاجتماع مدير فرع وزارة الشباب بنغازي أحمد عبدالكريم العمروني، ومدير فرع وزارة الشباب الجبل الأخضر محمد جليد الحداد، ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم مسعود، ومدير إدارة شؤون الفروع محمد إبراهيم فضيل، ومدير إدارة المشاريع والمبادرات الشبابية فرج سعيد الحضيري، ومدير إدارة البرامج والأنشطة الشبابية خالد فرج نجم، ونائب رئيس إدارة جمعية بيوت الشباب ناصر مليطان، ومدير فرع وكالة الجهود عادل العوامي.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه المكاتب وإيجاد الحلول اللازمة لتقديم المساعدة والنهوض بالشباب عماد المستقبل.

كما تناول الاجتماع استعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه الفروع والمكاتب، وتقديم المقترحات والبرامج والأنشطة المزمع القيام بها، و تقديم المقترحات والمبادرات الشبابية، وانطلاق أعمال الجهود التطوعية في نطاق كل بلدية بعد الاتفاق، إضافة إلى آخر المستجدات منح صندوق دعم الزواج.

وقال مدير مكتب شباب بلدية القيقب يونس عبدالرازق بوهنية، “ستكون هناك خدمات وبرامج توعية سيتم تقديمها للشباب للنهوض بالبلاد، وبناء الوطن بأيادي شبابية”.

و من جهته، ذكر مدير مكتب شباب شحات رياض رجب عبدالعزيز: إن مخرجات هذا الاجتماع ستكون في مصلحة الشباب وسيكون هناك دعم كبير لهم، وذلك بإقامة مشاريع مستحدثة، كما سيكون أيضاً للشباب دور هام في جميع القطاعات.