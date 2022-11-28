اليونان توسع مساحات التنقيب في شرق المتوسط لصالح شركة أمريكية

جاء الإخطار الملاحي (نافتكس) الذي أصدرته اليونان، يوم السبت الماضي، بتوسيع منطقة المسوحات الزلزالية لرواسب النفط والغاز الطبيعي قبالة ساحل جزيرة كريت استجابة لطلب من شركة النفط الأمريكية “إكسون موبيل”، التي مُنحت حقوق التنقيب، ولكنه يخدم أيضًا الغرض الجيوسياسي، وفقا لصحيفة “كاثيميريني” اليونانية.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها التي ترجمته “الساعة24″ أن الإخطار الملاحي (نافتكس) (navte، هو اختصار لمصطلح “التيليكس الملاحي” الذي يُعنى بتنظيم حركة السفن لمنع الحوادث فيما بينها.

ولفت التقرير، إلى أن أثينا قلقة من تحرك محتمل من قبل الحكومة الليبية في طرابلس بمنح تصريح لشركة البترول التركية (TPAO) للتنقيب في جنوب غرب جزيرة كريت”.

وأكد التقرير، أن اليونان تهدف أيضًا، من خلال تعيين الحد الجنوبي للمنطقة الجديدة على الخط الوسطي بين اليونان وليبيا، إلى تذكير ليبيا بأنها مستعدة لاستئناف المفاوضات لتحديد مناطق الاختصاص البحري للبلدين.

ترى اليونان، أنه من المحتمل أن تتهمها كل من تركيا وحكومة طرابلس بمنح حقوق في منطقة متنازع عليها، حيث تستند كلتا الاتفاقيتين اللتين وُقِعتا بين تركيا وليبيا إلى مزاعم تركيا بأن الجزر، مثل جزيرة كريت، لا يمكن أن يكون لها جرف قاري، وبالتالي، منطقة اقتصادية خالصة، بحسب صحيفة “كاثيميريني” اليونانية.

وتابعت الصحيفة:” في تركيا نفسها، يقول المحللون إن التنقيب في المنطقة الموسعة التي حددتها “نافتكس” الجديدة (11000 كيلومتر مربع مقابل 6500 كيلومتر مربع محجوزة في 7 نوفمبر) لا يؤثر على المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

ولكنهم يضيفون أنه إذا اختارت حكومة طرابلس الاحتجاج، وربما أصدرت إخطار “نافتكس” الخاص بها، فإن تركيا ستدعمها بإرسال سفن بحثية إلى المنطقة، هذه الخطوة، إذا حدثت، ستصعد التوترات مع اليونان، وفقا لصحيفة “كاثيميريني” اليونانية.