المقريف: مشروعات التعليم هادفة لإنهاء الاكتظاظ الطلابي في المدارس

ليبيا- تدارس وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف مع وفد من حكماء وأعيان المنطقة الشرقية الملف التعليمي ومشروعاته في منطقتهم.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أوضح استعراض الطرفين لنسب الإنجاز في هذه المشروعات البالغة 70% في بعضها، فضلًا عن مناقشة قرار مجلس وزراء الكومة رقم 32 لسنة 2021 بشأن إنشاء 1500 مدرسة.

ونقل البيان عن المقريف تعهده بمتابعة كل العراقيل التي تواجه مشروعات التعليم في البلاد، بهدف إنهاء الاكتظاظ الطلابي.

