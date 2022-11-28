نائب المبعوث الأممي: يجب إخضاع السلاح في ليبيا لسلطة ومسؤولية الدولة

الوطن|متابعات

شارك نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ريزيدون زينينغا، في ورشة العمل التي نظمها اليوم مركز العمليات المشتركة حول “احتكار الدولة للسلاح في ليبيا”.

وناقش زينينغا التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين، ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب انتشار الأسلحة في البلاد، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة الدولة، المسؤولة عن تحديد السبل المشروعة لاستخدامه، وأن يخضع للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.

كما أكّد زينينغا على الدعم المستمر لبعثة الأمم المتحدة في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، إضافة للتخلص من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة.