باثيلي لـ”شكري”: لابد من فتح السبيل أمام الانتخابات في ليبيا

التقى عبد الله باثيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، في القاهرة، وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وقال باثيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت اليوم سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية”.

وأضاف باثيلي:” تبادلنا الآراء حول الوضع في ليبيا، ودعونا الأطراف الفاعلة إلى تسريع العملية السياسية لإنهاء الأزمة وفتح السبيل أمام الانتخابات والسلام والاستقرار”.

وتابع باثيلي:” أكدنا ضرورة تنسيق المجتمع الدولي لجهود دعم الفرقاء الليبيين”.