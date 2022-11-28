رئيس مجلس النواب: المناصب السيادية مؤسسات تابعة لمجلس النواب لمراقبة السلطة التنفيذية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بأنه “هناك لبس كبير إن مجلس النواب هو من يعطل إنجاز القاعدة الدستورية بينما مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري التعديل رقم (12) ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين واجتمعت هذه اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة عدة مرات وتوصلت إلى إنجاز جزء من هذه المهام ، لكن لانتهاء مهمة ستيفاني ويليامز وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة لم تجتمع هذه اللجنة ، مقدماً الدعوة لمبعوث الأمم المتحدة لدعوة هذه اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية”.

وأضاف رئيس مجلس النواب بأن “الاختصاص الأصيل للقاعدة الدستورية هو من اختصاص هذه اللجنة وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية لان هذه اللجنة تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور ” الإعلان الدستوري” ، وبالتالي إنجاز القاعدة الدستورية منوط بهذه اللجنة وحرصاً من مجلس النواب على إنجازها بإمكان هذه اللجنة أن تبعث مخرجاتها إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات”.

كما أوضح المستشار صالح في تصريح صحفي له عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن “الجميع يدعو للانتخابات ولكن الانتخابات تحتاج تجهيز لها”، موضحاً بأن “ليبيا يوجد بها إعلان دستوري أنتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور وبالتالي هناك قاعدة دستورية قائمة وهناك مشروع جديد لدستور دائم وهو المعروض الآن، ونتمنى أن يتم التوافق عليه”.

وحول السلطة التنفيذية أكد رئيس مجلس النواب بأن “السلطة التنفيذية في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” انتهت ولايتها ومدتها القانونية وهي 18 شهراً وكانت مهامها محددة وهي المصالحة الوطنية و الانتخابات و توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين وفشلت فشلاً ذريعاً في أداء هذه المهام وبالتالي التغيير والتداول السلمي مطلوب بنفس الآلية التي تمت في السابق بالاتفاق بين المجلسين وأن مجلس الدولة مجلس استشاري ولم يكون غرفة في السلطة التشريعية”.

وفيما يتعلق بالمناصب السيادية أكد رئيس مجلس النواب بأنها “في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي اذرع مجلس النواب في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب ولكن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في ” بوزنيقة ” مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية، وقام مجلس النواب بما عليه وفقاً لذلك الاتفاق ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن”.

وأضاف: “التقينا أخيراً بالرباط مع رئيس مجلس الدولة واتفقنا على تفعيل اتفاق “بوزنيقة”، متابعاً بأنه “هناك تقارب وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية”.

واختتم قائلاً: “بأنه سيلتقي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في العاصمة المصرية القاهرة وبأنه على تواصل دائم مع كافة الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.