حكومة الوحدة: تسليم بطاقات منحة الطلبة الأسبوع القادم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2022

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، المُكلفين من الوزارة ومصرف الجمهورية بتنفيذ المشروع الوطني لمنحة الطلبة.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن المنحة بعد وصول البطاقات الإلكترونية الخاصة بها، وجرى الاتفاق على البدء الفعلي في تسليم البطاقات مطلع الأسبوع القادم.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أطلق مطلع هذا العام المشروع الوطني لمنحة الطلبة أثناء لقائه بالفعاليات الشبابية في العاصمة طرابلس.