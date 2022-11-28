الوطنية للنفط تأذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بمجمع رأس لانوف

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، أنها أعطت الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف.

وذكرت المؤسسة أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يؤكد دعمه المستمر للشركة في سبيل عودة الإنتاج إلى مستويات عالية ويبارك لكافة العاملين بالقطاع بهذا الإنجاز.

وأوضحت أن رئيس وأعضاء المجلس يأمل أن تتم خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة.

وأفادت المؤسسة أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة يشيدون بكافة الجهود المبذولة من إدارة الشركة وكافة العاملين بها في سبيل إعادة تشغيل هذا الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات.