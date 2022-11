ليبيا – بحث وزيرا النفط والغاز والداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال محمد عون وعماد الطرابلسي جملة مواضيع تهم الشأن العام وذات الاهتمام المشترك.

بيان صحفي صدر عن الوزارتين تابعته صحيفة المرصد، أكد تدارس الجانبين سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف البيان: إن الطرفين ناقشا ما يخص إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة لعمل حكومة تصريف الأعمال في مختلف مؤسسات الدولة.

Shares

The post عون والطرابلسي يبحثان تعزيز التعاون بين وزارتي النفط الداخلية بحكومة الدبيبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية