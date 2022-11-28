النائب العام: نتائج تحاليل برومات البوتاسيم أكدت وجودها في 27 موقع بليبيا

اوضح النائب العام “الصديق الصور” ان نتائج تحاليل برومات البوتاسيوم التي أجريت في ألمانيا اكدت وجودها في 27 موقعا مختلفا في ليبيا حيث رصدت برومات البوتاسيوم مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات

وقال النائب العام “الصديق الصور” في لقاء خص به قناة ليبيا الاحرار تابعته بوابة افريقيا الاخبارية ان مادة برومات البوتاسيوم عثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس

واكد الصور انه سيتم قفل كل المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام