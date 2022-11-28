عقيلة صالح مجلس النواب ليس هو من يعطل إنجاز القاعدة الدستورية

العنوان – القاهرة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين مجلس النواب ليس هو من يعطل إنجاز القاعدة الدستورية وهناك لبس كبير.

وأضاف صالح في تصريح صحفي له عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري التعديل رقم (12) ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين.

وأوضح أن هذه اللجنة اجتمعت في العاصمة المصرية القاهرة عدة مرات وتوصلت إلى إنجاز جزء من هذه المهام، لكن لانتهاء مهمة ستيفاني ويليامز وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة لم تجتمع هذه اللجنة.

ودعا رئيس مجلس النواب مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي لدعوة هذه اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية.

وأفاد رئيس مجلس النواب بأن الاختصاص الأصيل للقاعدة الدستورية هو من اختصاص هذه اللجنة وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية لأن هذه اللجنة تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور ” الإعلان الدستوري”.

وقال صالح :”بالتالي إنجاز القاعدة الدستورية منوط بهذه اللجنة وحرصاً من مجلس النواب على إنجازها بإمكان هذه اللجنة أن تبعث مخرجاتها إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات”.

وأشار إلى أن الجميع يدعو للانتخابات ولكن الانتخابات تحتاج تجهيز لها، مؤكدًا أن ليبيا يوجد بها إعلان دستوري أنتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور وبالتالي هناك قاعدة دستورية قائمة وهناك مشروع جديد لدستور دائم وهو المعروض الآن نتمنى أن يتم التوافق عليه.

وذكر رئيس المجلس أن السلطة التنفيذية في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ومدتها القانونية وهي 18 شهراً وكانت مهامها محددة وهي المصالحة الوطنية والانتخابات و توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين وفشلت فشلاً ذريعاً في أداء هذه المهام.

وأكد أنه بالتالي التغيير والتداول السلمي مطلوب بنفس الآلية التي تمت في السابق بالاتفاق بين المجلسين وأن مجلس الدولة مجلس استشاري ولم يكون غرفة في السلطة التشريعية”.

وفيما يتعلق بالمناصب السيادية، أوضح بأنها في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع مجلس النواب في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب.

وقال رئيس المجلس :”لكن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في ” بوزنيقة ” مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية، وقام مجلس النواب بما عليه وفقاً لذلك الاتفاق ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن”.

وتابع :”التقينا أخيراً بالرباط مع رئيس مجلس الدولة واتفقنا على تفعيل اتفاق ”بوزنيقة”، وهناك تقارب وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية”.

واختتم صالح بأنه سيلتقي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في العاصمة المصرية القاهرة وبأنه على تواصل دائم مع كافة الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.