ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على لقاء أعضاء المجلس مع عقيلة صالح بالقبة والمرتقب مع النواب في سرت.

معزب قال في تصريح لقناة “فبراير”: إن لقاء أعضاء مجلس الدولة مع عقيلة صالح بالقبة والمرتقب مع النواب في سرت هما مبادرتان شخصيتان لا تحملان صفة رسمية ولا تمثلان رؤية جماعية.

