“الوطنية للنفط”: بدء عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، إنها أعطت الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط بكافة الجهود المبذولة من إدارة شركة رأس لانوف وكافة العاملين بها في سبيل إعادة تشغيل هذا الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة دعمهم المستمر للشركة في سبيل عودة الإنتاج إلى مستويات عالية ويبارك لكافة العاملين بالقطاع بهذا الإنجاز.

كما شدد رئيس وأعضاء المجلس على أن تتم خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة.