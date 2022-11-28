الخوجة: رئيسي مجلسي النواب والدولة سيناقشان القاعدة الدستورية والانتخابات

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن اللقاء الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والذي سيجمعه برئيس الدولة الاستشاري خالد المشري، والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، سيخوض في مجمله مسألة القاعدة الدستورية.

وأضافت الخوجة، في تصريحات صحفية، أن عقيلة صالح صرح فيما سبق بأن المناصب السيادية سيبت في أمرها قبل نهاية هذا العام.

ولفتت إلى أن اللقاء سييحث أيضًا السلطة التنفيذية كونها من سينفذ القاعدة الدستورية ويصل بالبلاد للانتخابات.

وأشارت إلى أن الاستقالات بمجلس إدارة المصرف المركزي مؤشر قوي على عدم استمرار المحافظ الحالي.