الهلالي: سلمنا نسخة من القاعدة الدستورية لسفارات أغلب الدول المشاركة في مؤتمر برلين

قال علي الهلالي المتحدث باسم مؤتمر المسار الدستوري:” لدينا 250 ألف توقيع على القاعدة الدستورية تم التصديق عليهم بالفعل من قبل محرري العقود”.

وأضاف الهلالي، على هامش المؤتمر الصحفي اليوم:” هناك 100 ألف توقيع آخر جارِ التصديق عليهم من قبل محرري العقود”.

وتابع:” كل 100 ألف توقيع يتم الانتهاء منها تُجرى مراجعتها لفرز الأسماء والأرقام الوطنية وضمان عدم تكرارها مع ما سبقها من توقيعات مُصدقة، وكل 100 ألف توقيع يتم تجهيزها بهذا الشكل سيتم إضافتها لما سبقها ومراجعتها معه”.

واستطرد:” سنستمر في هذه العملية حتى نصل إلى مليون توقيع صحيح وغير مكرر ومصدق عليهم من محرري العقود، فالإقبال في تزايد حيث وصلنا الآن لـ350 ألف مواطن، و45 مترشحًا للبرلمان، و11 مترشحًا للرئاسة و25 من مؤسسة مجتمع مدني ومجالس اجتماعية”.

وأوضح:” سلمنا نسخة من القاعدة الدستورية لسفارات أغلب الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأشار إلى أن السفارات رحبت بالقاعدة وأثنت عليها وأكدت أنها من أفضل ما تم الوصول إليه حتى الآن.

وشدد على أن القاعدة الدستورية تعتمد على عدم إقصاء أي شخصية، وأن الجميع متساوون، وللشعب الليبي أحقية إعطاء المشروعية لأي جسم.

ونوه بأن القاعدة الدستورية ستساهم في توحيد الصف وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تصل بنا لبر الأمان، فنحن لدينا قوانين انتخابات وبحاجة فقط إلى الإرادة لإجرائها.

وأفاد بأن المكونات التي جمعها المؤتمر ستضغط باتجاه إجراء الانتخابات أو تستأنف من حيث انتهت، ويجب ترك الأمر للناس والشارع من دون ضغوطات أو أشكال للقوة أو العسكرة.