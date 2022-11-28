الدبيبة يبحث مع قادة البنيان المرصوص إحياء الذكرى السابعة لتحرير سرت

العنوان – طرابلس

استقبل رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء قادة محاور البنيان المرصوص.

واستعرض الدبيبة مع مختار الجحاوي، وصلاح القذافي، وعثمان عيسى وعلي اشتيوي ومحمد خليل ومفتاح أبو ليفة، الاستعدادات لإحياء الذكرى السابعة لتحرير مدينة سرت.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق أطلق في 5 مايو 2016، عملية البنيان المرصوص لتحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة داعش الذي سيطر عليها في يناير 2015.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في 17 ديسمبر 2016 رسميا تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”بعد مرور ثمانية أشهر .