الحامي: لقاء مرتقب لأعضاء مجلسي النواب والدولة في سرت لبحث الملفات العالقة بين المجلسين

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي إن أعضاء من مجلسي النواب والدولة يعتزمون عقد لقاء في مدينة سرت خلال الأيام القادمة، وذلك لبحث الملفات العالقة بين المجلسين.

الحامي أشارت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن اللقاء سيتناول ملفات المناصب السيادية والسلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية والانتخابات.

وتوقعت أن يصل عدد أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماع إلى نحو 18 عضوًا، في حين لم تحدد موعد عقد الاجتماع.

