زينينغا: ندعم جهود نزع السلاح وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

شارك نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ريزيدون زينينغا، في ورشة العمل التي نظمها، اليوم الإثنين، مركز العمليات المشتركة حول “احتكار الدولة للسلاح في ليبيا”.

وبحسب بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، سلط زينينغا الضوء على التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية.

وشدد نائب الممثل الخاص، على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، التي يعود لها وحدها تحديد سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.

كما جدد زينينغا، التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.