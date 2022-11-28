رجال أعمال وأصحاب شركات النفط في تونس يؤكدون رغبتهم العودة للعمل في ليبيا

العنوان – طرابلس

أكد رجال الأعمال وأصحاب الشركات النفطية في تونس اليوم الإثنين، رغبتهم في العودة للعمل في ليبيا والاستثمار بها.

وأبدى رجال الأعمال خلال لقائهم وزير النفط والغاز محمد عون رغبتهم في الاستثمار بما لدى شركاتهم من خبرة وقدرة وإمكانيات منافسة في مجالات النفط والغاز والخدمات النفطية وتطوير الحقول النفطية وخاصة المجاورة .

واستعرض عون رؤية وزارة النفط والغاز في تطوير العمل المشترك في قطاع النفط والغاز.

وأكد دعمه لشركات القطاع الخاص وأهمية تعاونها وشراكتها مع الشركات الخارجية في المجالات النفطيه والطاقات المتجددة و الطاقه الشمسيه لتكون بديلة للاكتفاء وتصدير فائض الغاز والاستثمار المشترك في افريقيا.

ومن جهته، شدد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية على ضرورة تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص التونسية والليبية للتكامل والمشاركة لدخول السوق الأفريقي.