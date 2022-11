ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التايب”: إن كان هناك انقطاع جزئي في الكهرباء فهو بسبب بعض الأعطال الناتجة عن أحوال الطقس وهو أمر اعتيادي.

التائب أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه لا وجود لطرح الأحمال أو انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

ونوّه إلى أن الإنتاج الحالي يغطي الاستهلاك، والشبكة العامة مستقرة.

