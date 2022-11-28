بسبب الأمطار الغزيرة.. إغلاق الطريق شرق تاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية إغلاق الطريق شرق بلدية تاجوراء بسبب انجراف الطريق نتيجة غزارة مياه الأمطار.

وأكدت وزارة الداخلية المنتهية عبر مكتبها الإعلامي أن غزارة الأمطار أدت إلى جريان وادي علي بنور بمنطقة غوط الرمان ما تسبب في انجراف بالطريق وهو ما يعرض سلامة مرتاديه للخطر

ونبهت وزارة الداخلية المنتهية المواطنين مرتادي الطريق العام والمتوجهين شرق بلدية تاجوراء بأنه قد تم أغلاق الطريق وإقامة تحويره بالدخول للمسار الجديد أمام مثلث الكشافة مروراً بمنطقة بئر التركي والنشيع والخروج لطريق العام باتجاه القره بوللي شرقاً.

ونبهت مصلحة الطرق والجسور مستخدمي الطريق الساحلي للقطاع الممتد من طرابلس وحتى القره بوللي أنه تم تحويل الحركة المرورية على تحويلة جسر سي بنور بمنطقة غوط الرمان ونقلها الى الجزء الشمالي من الجسر بحيث تكون الحركة المرورية على هذا الجزء من الجسر ذهابا وايابا، وذلك لوقوع انجراف بتحويلة الجسر المستخدمة لنقل الحركة من طرابلس باتجاه القره بوللي نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار.