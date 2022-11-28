النائب العام يؤكد وجود برومات البوتاسيوم في 27 موقعا مختلفا في ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد النائب العام، الصديق الصور، الإثنين، أن نتائج تحاليل “برومات البوتاسيوم” التي أجريت في ألمانيا، أظهرت وجود المادة في 27 موقعًا مختلفًا في ليبيا.

وقال الصور في تصريحات صحفية: “إن برومات البوتاسيوم رصدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات، وعثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس”.

ولفت الصور إلى أنه سيجرى قفل كافة المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.

وكان قد أعلن الصور في أغسطس الماضي إرسال عينات من الخبز والدقيق من المخابز إلى معمل في ألمانيا لفحصها والتأكد من خلوها من مادة “برومات البوتاسيوم”.