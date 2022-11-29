الدبيبة يبحث مع قادة «البنيان المرصوص» استعدادات إحياء ذكرى تحرير سرت

التقى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عدداً من قادة المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأن عبد الحميد الدبيبة، التقى بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، قادة محاور البنيان المرصوص، وفقا للبيان الصادر.

وأضاف البيان، قادة محاور البنيان المرصوص هم مختار الجحاوي القيادي بمليشيات مصراتة، وصلاح القذافي، ومحمد خليل عيسى آمر محور الزطارنة السابق، وعلي اشتيوي ومحمد خليل ومفتاح أبو ليفة”.

وزعم البيان، أن اللقاء بحث استعدادات إحياء الذكرى السابعة لتحرير مدينة سرت.