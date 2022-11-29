بحضور النائبين البنداق والصفي.. القطراني يوجّه بحل مختنقات القيقب والعزيات والمخيلي

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني، بحل المختنقات العاجلة في بلديات القيقب والعزيات والمخيلي، على رأسها أزمتَي الكهرباء والمياه.

جاء ذلك خلال لقاء حضره عضوا مجلس النواب حمد البنداق وفرج الصفي، اليوم الاثنين، بمدينة بنغازي، مع عمداء البلديات والفروع البلدية بهذه المناطق، بمشاركة عضوي لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية، وزيرَي الكهرباء والأشغال العامة.

ناقش الاجتماع أوضاع هذه البلديات والمختنقات التي تواجهها، وانقطاع الكهرباء نتيجة سقوط الأبراج بسبب العوامل الجوية، وكذلك مشاكل تتعلق بتوقف تشغيل محطات ضخ مياه الشرب ومحطات الوقود والإنارة، وتداعيات هذا الانقطاع على سبل الحياة في هذه البلديات.

وأكد القطراني ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة؛ لرفع المعاناة عن أهالي هذه المناطق من خلال توفير مولدات للكهرباء بشكل عاجل، وسد العجز الحاصل، مشيرًا إلى ضرورة معالجة آبار المياه المتهالكة، وتركيب شبكات جديدة ومضخات؛ لتوفير الإمداد المائي.

كما تطرّق الحاضرون إلى رصف الطرق، وإنشاء عبّارات؛ لتصريف مياه الأمطار؛ للحد من مخاطر الفيضانات في بلديات القيقب والعزيات والمخيلي.