العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة تواصل عمليات تصريف مياه الأمطار في تاجوراء، شرقي طرابلس، وذلك بمشاركة أعضاء قسم الخدمات بالإدارة العامة لأمن السواحل، بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وشركة المياه والصرف الصحي، وذلك لفتح الطرق أمام المواطنين ومساعدتهم.

وقالت الوزارة إن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل أصدر تعليماته إلى أعضاء قسم الخدمات للمساهمة في تقديم المساعدات لمواجهة أزمة الأمطار التي ضربت عددا من المدن في الساعات الأخيرة.

وكانت قد أعلنت الوزارة إغلاق الطريق العام المتجه إلى شرق بلدية تاجوراء بسبب غزارة الأمطار، داعية مرتادي الطريق العام المتوجهين لشرق بلدية تاجوراء بالدخول للمسار الجديد أمام مثلث الكشافة مرورًا بمنطقة بئر التركي والنشيع والخروج للطريق العام باتجاه القره بوللي شرقًا.