عون يستقبل وفدا يضم رجال أعمال وأصحاب شركات نفطية

الوطن / متابعات

استقبل وزير النفط و الغاز بالحكومة منتهية الولاية، محمد عون، اليوم الاثنين وفداً لرجال الأعمال، وأصحاب الشركات النفطية، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة من الجمهورية التونسية، لمشاركتهم في معرض النفط والغاز المقام على أرض معرض طرابلس الدولي، تحت رعاية وزارة النفط والغاز، ابتداءً من السبت القادم.

وأشار عون، في كلمة وجهها للحضور، إلى “عمق العلاقة بين البلدين ورؤية الوزارة في تطوير العمل المشترك في قطاع النفط والغاز ودعمه لشركات القطاع الخاص وأهمية تعاونها وشراكتها مع الشركات الخارجية في المجالات النفطية والطاقات المتجددة و الطاقه الشمسية لتكون بديلة للاكتفاء وتصدير فائض الغاز والاستثمار المشترك في افريقيا” وفق قوله.

من جهته، أكّد رجال الأعمال عن رغبتهم في العودة للعمل بليبيا والاستثمار بها بما لدى شركاتهم من خبرة وقدرة وامكانيات منافسة في مجالات النفط والغاز والخدمات النفطية وتطوير الحقول النفطية وخاصة المجاورة.