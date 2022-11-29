ليبيا الان

الخوجة: عقيلة صالح والمشري سيناقشان «القاعدة الدستورية» والانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو مجلس النواب “أسماء الخوجة”، إن اللقاء الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي سيجمعه برئيس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، سيخوض في مجمله مسألة القاعدة الدستورية.

وأضافت الخوجة، في تصريحات صحفية، أن عقيلة صالح صرح فيما سبق بأن المناصب السيادية سيبت في أمرها قبل نهاية هذا العام.

ولفتت إلى أن اللقاء سييحث أيضًا السلطة التنفيذية كونها من سينفذ القاعدة الدستورية ويصل بالبلاد للانتخابات.

وأشارت إلى أن الاستقالات بمجلس إدارة المصرف المركزي مؤشر قوي على عدم استمرار المحافظ الحالي.

الوسوم

الانتخابات الخوجة القاعدة الدستورية المشري عقيلة صالح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك