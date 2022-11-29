الشؤون الاجتماعية تتابع شحن بطاقات إيفاء بستة أشهر جديدة

العنوان-طرابلس

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزيرة، وفاء الكيلاني، تابعت الاستمرار في إصدار وشحن بطاقات إيفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق 18 عاما، وذلك في اجتماعٍ بحضور مشرف عام منحة الزوجة والأولاد، ناجي بازينة، ومدير عام مصرف الجمهورية، عبد الرزاق الترهوني.

وتناول الاجتماع مراحل عملية إصدار وشحن بطاقات إيفاء وتنفيذ ما اتفق عليه الجانبان حتى وصلت عملية الإصدار إلى مراحلها الأخيرة، والاستعداد لشحن الأشهر الـ6 المتبقية المخصصة للعام الجاري 2022، مع استمرار عملية الإصدار والشحن حتى تصل كل البطاقات إلى الأمهات والبنات في كل المناطق.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على ضرورة توفير مصرف الجمهورية لبعض الخدمات المتعلقة ببطاقات إيفاء بتخصيص المزيد من آلات السحب الخاصة بالبطاقة في فروعه، وتقديم خدمات بدل فاقد، وإرسال الرقم السري للمستفيدات.

وشددت الكيلاني على إضافة خدمة “سداد” كخيار للاستفادة من بطاقة إيفاء في عمليات الدفع والشراء من النقاط المتوفرة فيها هذه الخدمة، وقد تعهدت إدارة المصرف بالعمل على توفير هذه الخدمات في القريب العاجل.