الصغير لـ “ليبيا الحدث”: الاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة هو أهم ملفات لقاء رئيسي مجلس النواب والدولة

أكد رئيس لجنة العدل وعضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب، الهادي الصغير، أنّ الاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة، أحد أهم الملفات التي سيناقشها رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع والدولة خالد المشري خلال لقاءهما في القاهرة، إضافة إلى ملف المناصب السيادية، وملف القاعدة الدستوري.

وبيّن الصغير، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أنّ هدف اللقاء هو مساعدة البعثة الأممية على الوصول لحل شامل في ليبيا وتحقيق التوافق بين الجسمين، والتأكيد على انتهاء مدة السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أنّ هناك توجّه نحو تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي جديد.

وأضاف الصغير أنّ حديث المستشار عقيلة صالح عن فرنسا ولقاء مسؤولين منها في القاهرة، يأتي في إطار أن باريس تلعب دورًا هامًا في علاقتها بطرفي النزاع، مؤكّدًا على أنّ فرنسا تستطيع التوصل إلى توافق بين الأطراف.