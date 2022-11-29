خلال استقباله “عقيلة صالح”.. أبو الغيط: لا بد من إنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة ليبيا

شدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال استقباله المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

وفي هذا الشأن صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن أبو الغيط جدّد، خلال المقابلة، دعم جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في البلاد، وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وأوضح رشدي أن ابو الغيط رحب بما ذكره رئيس مجلس النواب من أهمية دور جامعة الدول العربية في الملف الليبي، من خلال دعمها للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولاً إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة