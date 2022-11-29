النائب العام: ضبط عدة محال تحتوي على الأغذية غير الصحية والخطرة

أصدر مكتب النائب العام تقريرًا يوضّح فيه عمل النيابة العامة في التقصي وجمع المعلومات حول الأماكن والمحال التي تستخدم برومات البوتاسيوم في المواد الغذائية، بعد أن أوضحت التحاليل وجود برومات البوتاسيوم في المواد الغذائية في عدة مناطق من البلاد.

وأضاف التقرير أنّ مأموروا الضبط القضائي والمحققين قد رفعوا 600 عينة من القمح وبعض المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات لفحصها، والتأكد من خلوها من برومات البوتاسيوم، مشيرًا التقرير أنّ هناك مخالفات جسيمة تم رصدها أثناء حملة التأكد من صحة المواد الغذائية؛ كالصناعات الغذائية المغشوشة، والتي لا تتوافق مع الشروط الصحية، وتداول أغذية خطرة خلسة.

ووجّه النائب العام وكلاءه لمباشرة التحقيق مع الخارجين عن قواعد السلامة الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية للعاملين للتأكد من صحتهم، والانتباه لاستيفاء العاملين للمتطلبات القانونية لدخول البلاد.