شكشك لـ”الغاوي”: مصلحة التخطيط العمراني لها دور فعال في الحد من البناء العشوائي

شدد رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” على ضرورة إزاحة كافة العراقيل التي تواجه مصلحة التخطيط العمراني لما لها من دور فعال في الحد من البناء العشوائي وتنمية المناطق عمرانيا..

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده ” شكشك ” اليوم الاثنين مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” أبوبكر الغاوي ” بحضور رئيس مجلس الإدارة بمصلحة التخطيط العمراني، والإدارات المختصة بالديوان وذلك لتقييم أداء اللجنة الفنية المعنية بدراسة وتقديم المخططات، وسير عمل المصلحة.

واستعرض الاجتماع ملاحظات الديوان على مصلحة التخطيط العمراني، والتطرق إلى الخطة القصيرة المعدة من قبل المصلحة لمعالجة المخططات العمرانية القائمة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة وضع ضوابط ومعايير من قبل مصلحة التخطيط العمراني كآلية لعمل اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة قانونا والمتمثلة في تنقيح المخططات بما يتناسب مع مصلحة الدولة..