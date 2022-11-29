اليونان تُوسّع منطقة المسح في “كريت” وتتوقع توجيه اتهامات من تركيا وحكومة الدبيبة

الوطن / رصد

قالت صحيفة “إيكاثيميريني” اليونانية، إن الحكومة اليونانية تتوقع توجيه اتهامات لها من قبل تركيا وحكومة الدبيبة، بسبب إعلانها توسيع منطقة المسوحات الزلزالية لرواسب النفط والغاز قبالة جزيرة كريت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزر مثل جزيرة كريت، تعد مناطق نزاع، ولا يمكن أن يكون لها جرف قاري، وبالتالي فهي منطقة اقتصادية خالصة.

ويرى محللون اقتصاديون أن التنقيب في المنطقة الموسعة التي حددتها اليونان، لا يؤثر على المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي حال احتجاج ليبيا فإن تركيا ستدعمها بإرسال سفن بحثية إلى المنطقة، الأمر الذي سيُصَعّد التوتر هناك.