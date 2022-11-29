العرفي: سيجري انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه باستقالات أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لن يتبقى نصاب لاتخاذ القرار بالمصرف”.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية:” وسيحل بالتالي مجلس الإدارة وسيجري انتخاب محافظ جديد”.

وكان عضو مجلس إدارة المصرف المركزي “عبد الرحمن هابيل” أعلن حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه تم اليوم تسليم استقالتي لمكتب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، احتجاجا على تفرد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالإدارة.

كما تقدم عضو مجلس إدارة المركزي “محمد المختار” باستقالته كذلك لمجلس النواب وفق مصادر حصرية وخاصة لصدى الاقتصادية.