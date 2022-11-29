صحيفة يونانية: أثينا قلقة من منح ليبيا التصريح لشركة البترول التركية لبدء عملياتها

قالت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية إن أثينا أصدرت قبل يومين تحذيرا ملاحيا “نافتكس” بتوسيع منطقة المسوحات لرواسب النفط والغاز الطبيعي قبالة ساحل جزيرة كريت استجابة لطلب من شركة النفط الأمريكية “إكسون موبيل” التي منحت حقوق التنقيب.

وأضافت الصحيفة أن اليونان قلقة من تحرك محتمل من قبل حكومة الوحدة الوطنية بمنح تصريح لمؤسسة البترول التركية للتنقيب في جنوب غرب جزيرة كريت، ومن وضع الحد الجنوبي للمنطقة الجديدة على الخط الوسطيبين اليونان وليبيا.

ولفتت صحيفة “كاثيميريني” إلى أن اليونان تذكر ليبيا بأنها مستعدة لاستئناف المفاوضات لتحديد مناطق الاختصاص البحري للبلدين التي توقفت في 2011، وأوضحت أنها تتوقع أن تتهمها كل من أنقرة وطرابلس بمنح حقوق في منطقة متنازع عليها.

وأكدت الصحيفة أن محللين في تركيا نفسها يقولون إن التنقيب في المنطقة الموسعة التي حددها “نافتكس” الجديدة (11 ألف كيلومتر مربع مقابل 6500 كيلومتر مربع محجوزة في 7 نوفمبر) لا يؤثر على المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

لكن المحللين وبحسب صحيفة “كاثيميريني” يضيفون أنه إذا اختارت طرابلس الاحتجاج وربما أصدرت “نافتكس” الخاص بها، فإن تركيا ستدعمها بإرسال سفن بحثية إلى المنطقة، وهذه الخطوة إذا حدثت ستصعد التوترات مع اليونان وفق تعبيرها.