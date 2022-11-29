اقعيم يقوم بجولة ليلية في بنغازي لمتابعة العمل في بعض المشاريع

أجرى رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم بنغازي فرج اقعيم جولة ليلية لمتابعة العمل في مشاريع بنغازي و آخر الإنجازات بها.

وشدد اقعيم في جولته على المعايير و المقاييس المناطة بكل شركة مكلفه داخل المدينة.

وتضمنت الجولة تفقد الوضع الأمني في المدينة والحركة المرورية في ساعات الصباح الأولى حيث أكد الوكيل على حرصه الشديد على ضرورة احترام المواطن.

ووجه اقعيم تعليماته لمعاون آمر جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة المكلف محمود أبحيري بشأن التعامل الأمني الصحيح مع المواطنين من خلال الدوريات المكلفة في محيط عمل الشركات.

وطالب بضرورة محاولة حلحلة كافة المختنقات المرورية التي حدثت جراء عمل الشركات في بعض المناطق.