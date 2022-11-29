الدبيبة لـ«وكلاء وزاراته»: علينا مواصلة العمل لتقديم الخدمات للمواطنين

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، مع عدداً من وكلاء وزارات الخارجية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية، والزراعة والثروة الحيوانية، والاقتصاد والتجارة، والإسكان والتعمير في حكومته.

وبحسب بيان حكومة الوحدة، فإن الدبيبة تابع سير العمل بالوزرات والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم، ووضع آلية باعتبارهم لجنة متابعة المشروعات المنطقة الجنوبية والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

أكد الدبيبة، خلال اللقاء، ضرورة مواصلة العمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، والعمل على تفعيل حزمة المشروعات المقترحة للمنطقة الجنوبية، وتقديم العون لنائب رئيس الوزراء في القيام بمهامه في هذا الملف، على حد تعبير البيان.

وحضر الاجتم،اع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات “عمر كتي”، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين “امحمد زيدان”، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية “تاج الدين همه محمد”، ووكيل وزارة التربية والتعليم “علي محمد”، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير “حامد علي”، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية “سعد عبد الله”، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامة “محمد صالح أبته”.