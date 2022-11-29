الارصاد: أمطار متفرقة وضباب ونشاط نسبي للرياح بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 29/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب من حين لإخر على (بعض مناطق الشمال) يتخللها سقوط أمطار متفرقة خفيفة في مجملها، و احتمال حدوث ضباب خفيف على مرتفعات الجبل الاخضر، مع نشاط نسبي للرياح على مناطق الساحل في حين لا تغير في الطقس على باقي المناطق.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (17-21) مْ ولاتتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الغربي.

ومن المتوقع بحسب التقرير إستقرار حالة الطقس مع نهاية الأسبوع على معظم مناطق البلاد.

والله أعلـــــــم.