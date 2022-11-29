التركاوي لـ”الدبيبة”: عندما يجوع الشعب فأنت مع خطة تجويعه يا “دمية”

هاجم عضو مجلس النواب، خيرالله التركاوي، رئيس الحكومة منتهي الولاية عبدالحميد الدبيبة، بسبب سوء إدارته وجشعة تجاه الشعب، في ظل تجويعهم عبر خطط إصلاحية غير ممنهجة تتبع اللامركزية وفاقدة للشرعية.

وقا التركاوي في تصريحات صحفية: عندما يجوع شعبك يا “وهمي” فأنت مع بند خطة تجويع شعبك يا دمية.

وأضاف؛ يبدو أن الشعب سيعاني حسب منظور الخطة الأممية المرسومة بتكرار نفس الدُمى الرئاسية الوهمية، لا سيما أن الخطة الأممية الممنهجة المجهولة تكرر شخوص الرئاسات الوهمية لتجويع الشعب في خطتها.