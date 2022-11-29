دومة: النائب العام تم التوافق عليه ولا مجال للرجوع إلى الوراء

اعتبر عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، أن عملية اختيار النائب العام الصديق الصور، تمت التوافق عليها ولا يمكن الرجوع فيها.

وقال دومة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن النائب العام منصب تم التوافق عليه وفق الاتفاق السياسي ولا مجال للرجوع إلى الوراء”.

وأضاف دومة:” علينا المضي قدماً لتوحيد المناصب السيادية سواء بالتوافق أو الترميم وصولاً لإنهاء مرحلة الانقسام والذهاب إلى انتخابات وفق دستور دائم”.

وكان عبدالرحمن السويحلي، عضو مجلس الدولة الاستشاري ورئيسه السابق، وعدد من أعضاء المجلس، تقدموا قبل أيام بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا، واصفين الإجراء بأنه «غير دستوري».

وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وحذر المشاركون في الوقفة، في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا، داعين الجميع إلى الوقوف «صفًا واحدًا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي.