عبدالعزيز السويحلي: هيئة الأوقاف “مارقة” لأنها لم تنعي نائب الغرياني

وصف المدون المصراتي عبد العزيز السويحلي، الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، برئاسة محمد العباني، بـ”المارقة” لعدم نعيها نائب المفتي غيث الفاخري، الذي وافته المنية الأحد الماضي.

وقال السويحلي، في مشور على “فيسبوك” إن هيئة الأوقاف المارقة تنعى مشايخها غير الليبيين ولا تذكر ببنت شفة نعيًا ولا عزاءً لعلماء ليبيا الأجلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدين والشريعة، بحسب قوله.

وأضاف؛ لكن في الوقت نفسه كرم الله الشيخ غيث بأن لم يذكره أمثال هؤلاء السقط، لا زلنا نكرر إقالة العباني واجب وطني وشرعي، على تعبيره.

وأعلنت دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، الأحد الماضي، وفاة نائب المفتي غيث الفاخري، في تونس إثر مرضٍ مفاجئ.