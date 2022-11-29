قزيط: المشهد الليبي لن يتغير إذا حدث تقارب بين مصر وتركيا

توقع عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، عدم إحداث تغير في المشهد الليبي كنتيجة لحدوث انفراجة في العلاقات بين مصر وتركيا مستقبلا.
وقال قزيط في تصريحات صحفية له: “الأزمة الليبية بلغت قدرا كبيرا من التعقيد بسبب تزايد التدخل الخارجي من دول عدة لجانب شخصيات وأجسام سياسية، ومن الصعب تصور حل كل هذه الأزمة عبر أي تفاهمات ثنائية”.
وأضاف “الأزمة لا تنحصر كما يتصور كثيرون في تقارب قيادات الشرق الليبي مع القاهرة، وتقارب مماثل من قيادات الغرب مع أنقرة، والأزمة تتركز في غياب المصلحة العامة عن ذهنية الساسة الليبيين”.
وتابع “إدارة العلاقات ومحاولة التنسيق بين المصالح المختلفة والمتقاطعة أمر قابل للتحقق إذا وجدت الشخصية السياسية التي تُحسن التنظيم وتضع مصلحة ليبيا وشعبها بمقدمة أولوياتها، والبعض يحاول رهن إرادته للخارج بشكل مطلق كوسيلة تضمن له الوصول للسلطة، وهذا يثير شهية المتدخلين مما يزيد الأوضاع تعقيدًا”.
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