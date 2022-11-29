قزيط: المشهد الليبي لن يتغير إذا حدث تقارب بين مصر وتركيا

توقع عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، عدم إحداث ‏تغير في المشهد الليبي كنتيجة لحدوث انفراجة في العلاقات ‏بين مصر وتركيا مستقبلا.‏

وقال قزيط في تصريحات صحفية له: “الأزمة الليبية بلغت قدرا كبيرا من التعقيد بسبب تزايد التدخل ‏الخارجي من دول عدة لجانب شخصيات وأجسام سياسية، ومن الصعب تصور حل كل هذه الأزمة عبر أي تفاهمات ثنائية”.

‏وأضاف “الأزمة لا تنحصر كما يتصور كثيرون في تقارب قيادات الشرق الليبي ‏مع القاهرة، وتقارب مماثل من قيادات الغرب مع أنقرة، والأزمة تتركز في غياب المصلحة العامة عن ذهنية الساسة الليبيين”.

وتابع “إدارة العلاقات ومحاولة التنسيق بين المصالح المختلفة ‏والمتقاطعة أمر قابل للتحقق إذا وجدت الشخصية السياسية التي ‏تُحسن التنظيم وتضع مصلحة ليبيا وشعبها بمقدمة أولوياتها، والبعض يحاول رهن إرادته للخارج بشكل مطلق ‏كوسيلة تضمن له الوصول للسلطة، وهذا يثير شهية ‏المتدخلين مما يزيد الأوضاع تعقيدًا”.