الأرصاد الجوية: نشاط نسبي للرياح على مناطق الساحل مع تكاثر للسحب

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن الطقس يشهد نشاط نسبي للرياح على مناطق الساحل مع تكاثر السحب من حين لآخر.

واوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن الأجواء يتخللها سقوط أمطار متفرقة في حين لا تغير في الطقس على باقي مناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (13-18)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 21)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 21)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على بعض المناطق.