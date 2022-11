الدغاري يعقد اجتماعًا لبحث تعثر عدد من الشركات الوطنية وانسحاب الأجنبية

ليبيا – عقد عضو اللجنة المُشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 9 لعام 2022 النائب خليفة الدغاري اجتماعًا مع 23 مدير شركة وممثلين عن فروع عدد من الشركات في مدينة بنغازي، للوقوف على أوضاع هذه الشركات وسُبل معالجتها لإيجاد حل للعاملين فيها الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ فترة طويلة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، يأتي الاجتماع استجابة للوقفة الاحتجاجية للمتضررين من تعثر عدد من الشركات الوطنية وانسحاب عدد من الشركات الأجنبية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه سيعقد اجتماعًا آخر خلال الأسبوع المُقبل مع عدد آخر من ممثلي الشركات الذين لم يتمكنوا من حضور هذا الاجتماع.

